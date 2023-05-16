Двоих челябинцев, причастных к истории с похищением подростка, отправили в СИЗО

Два жителя Челябинска арестованы за вымогательство денег у подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска поддержало ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 30-летнему и 29-летнему южноуральцам, обвиняемым в вымогательстве.

Напомним, в воскресенье, 14 мая, город облетела информация о том, что неизвестные мужчины похитили 15-летнего челябинца и требуют у его родителей деньги.

По данным из сообщений, мальчика могли удерживать в лесу в районе улицы Александра Шмакова. Как рассказал на опубликованном в соцсетях ролике отец подростка, общался с родственником, в основном, сам юноша.

Через несколько часов после появления информации об исчезновении подростка в полиции заявили, что челябинца нашли. Позднее представители ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что в полицию доставлены мужчины, которые могли быть причастны к инциденту.

«По версии следствия, обвиняемые 14 мая на участке местности Северо-западного парка, применяя насилие, высказали несовершеннолетнему требование передать 100 тысяч рублей, в том числе заставили совершить звонки близким родственникам с целью сбора денег», – изложили официальную версию представители прокуратуры.

️Суд постановил заключить двух челябинцев под стражу на два месяца – до 14 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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