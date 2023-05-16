В минэкологии Челябинской области наведались силовики

В южноуральском министерстве провели выемку документов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 16 мая, сотрудники регионального следственного управления СКР провели оперативные мероприятия в стенах министерства экологии Челябинской области.

По информации министерских служащих, следователей интересовали документы, касающиеся сферы обращения твердых коммунальных отходов на территории области. Представителям СКР выдали требуемые ими документы. Как уточнили в министерстве, на работе ведомства визит силовиков не отразился.

По информации контрольно-счетной палаты Челябинской области, обращение с отходами в настоящее время является одним из основных направлений расходов государства и предприятий в сфере охрану окружающей среды.

В 2022 году совокупные расходы казны и бизнеса на эту отрасль составили 6,4 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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