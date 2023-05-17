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Среда, 17 мая 2023, 04:08 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

17 мая ожидаются следующие события – Челябинск

17.05.2023, среда

  • 09:00 Челябинск – Второй день ярмарки фермерских товаров (Комсомольский пр., 65, рядом с гипермаркетом «Теорема»)

  • 10:15 Челябинск – Торжественное открытие конференции «Русская духовная культура: от традиции к современности» в рамках XXI Славянского научного собора (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36А, первый корпус, Концертный зал им. М.Д. Смирнова)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященнуя регистрации бракосочетаний в День семьи, любви и верности, с участием председателя Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмилы Рерих (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)

  • 15:00 Челябинск – Открытие выставки, посвященной творчеству художника и режиссера Федора Хитрука, автора фильмов «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», «Винни пух», в рамках Фестиваля анимации «Мульти-Пульти Фест» (ДХШИ, ул.40-летия Октября, 21)

  • 18:00 Челябинск – Официальное открытие «Мульти-Пульти Феста» с участием генерального директора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева (кинотеатр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)

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