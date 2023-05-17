17 мая ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященнуя регистрации бракосочетаний в День семьи, любви и верности, с участием председателя Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмилы Рерих (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)