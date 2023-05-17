17 мая ожидаются следующие события – Челябинск

17.05.2023, среда
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09:00 Челябинск – Второй день ярмарки фермерских товаров (Комсомольский пр., 65, рядом с гипермаркетом «Теорема»)
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10:15 Челябинск – Торжественное открытие конференции «Русская духовная культура: от традиции к современности» в рамках XXI Славянского научного собора (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36А, первый корпус, Концертный зал им. М.Д. Смирнова)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященнуя регистрации бракосочетаний в День семьи, любви и верности, с участием председателя Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмилы Рерих (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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15:00 Челябинск – Открытие выставки, посвященной творчеству художника и режиссера Федора Хитрука, автора фильмов «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», «Винни пух», в рамках Фестиваля анимации «Мульти-Пульти Фест» (ДХШИ, ул.40-летия Октября, 21)
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18:00 Челябинск – Официальное открытие «Мульти-Пульти Феста» с участием генерального директора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева (кинотеатр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)
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