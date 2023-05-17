Пару лебедей-шипунов заметили на Таганае

На водохранилище в южноуральском национальном парке прилетели царственные птицы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», пара лебедей-шипунов приземлилась на Старое Тесьминское водохранилище.

Если на водоеме птицам понравится, они могут создать здесь семью и обзавестись потомством, согласие на это лебеди выражают, сплетясь шеями.

«Сидеть на гнезде будет лебедушка – целых 35 дней! И все это время супруг будет охранять территорию, отгоняя потенциальных врагов шипением (он же шипун). Впрочем, в лебедином «словаре» есть и другие звуки: фырканье, свист и даже похрюкивание», – рассказали сотрудники заповедной территории.

Обороняться от опасности эти грациозные птицы могут и с помощью крыльев, причем удар у них так силен, что дезориентирует супостата, отмечают биологи. В ход свое оружие лебеди пускают не задумываясь, когда опасность грозит птенцам. Обычно терпеливые, в этом случае белые красавцы превращаются в раздражительных родителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»