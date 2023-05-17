В Челябинске начали укладку трамвайных рельсов вдвое длиннее обычных

Впервые в Челябинске укладываются рельсы длиной 25 метров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», на участке Свердловского проспекта от улицы Блюхера до улицы Воровского начались работы по укладке рельсов длиной 25 метров, вместо привычных 12,5.

«Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков завариваются термитной сваркой, поэтому трамвай идет плавнее, меньше шумит и вибрирует», – рассказали представители учреждения.

25-метровые рельсы будут уложены на всем протяжении Свердловского проспекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»