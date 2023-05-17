Мы же говорили: вице-губернатор уходит в мэры Миасса

В Миассе выбрали главу города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 17 мая, Совет депутатов Миасского городского округа избрал главой города Егора Ковальчука.

Напомним, всего на суд парламентариев были представлены трех кандидатуры: начальника управления имущественных отношений администрации Миасса Николая Булдыгина, заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, генерального директора ООО «Аргус групп М» Виктора Легенчука (первым подавшего на конкурс свои документы).

В ходе сегодняшнего заседания все три кандидата представили свои программы развития Миасса, после чего депутаты приступили к тайному голосованию.

В итоге 25 из 26 парламентариев отдали свои голоса Ковальчуку, еще один проголосовал за Булдыгина.

За плечами 49-летнего Егора Ковальчука 17 лет муниципальной и государственной службы. Хотя начинал карьеру он в банковском секторе, в 2005 году будущий чиновник назначается генеральным директором МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска.

В 2010 году переходит на работу в мэрию Челябинска, где до 2012 года работает сначала вице-мэром по жилищно-коммунальному хозяйству, затем – замглавы города по городскому хозяйству. В 2012 году становится министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В 2014-м возглавляет министерство радиационной и экологической безопасности региона, но в октябре того же года уходит в отставку. А в 2015 году покидает Южный Урал, переезжая на работу в правительство Ханты-Мансийского автономного округа. В 2019 году, проработав несколько месяцев в Минстрое России, возвращается в Челябинск – на должность заместителя губернатора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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