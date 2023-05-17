Выпускные и последние звонки на Южном Урале пройдут под контролем полиции и Росгвардии

Силовики возьмут на контроль проведение выпускных в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, вопрос готовности органов внутренних дел к обеспечению охраны порядка и обеспечению общественной безопасности в период проведения школьных последних звонков и выпускных вечеров обсуждался в ходе совещания в региональном полицейском главе.

В последней декаде мая, а также на протяжении июня-июля в регионе пройдут торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, в которых примут участие десятки тысяч выпускников, их учителя и родители.

«Для обеспечения безопасности южноуральцев места проведения всех мероприятий будут комиссионно обследованы с применением технических средств и служебных собак. В каждом учебном заведении, а также в тех локациях, где пройдет празднование, предусмотрено дежурство сотрудников органов внутренних дел, осуществление контрольно-пропускного и досмотрового режимов, в том числе с применением арочных и ручных металлодетекторов», – рассказали представители силового ведомства.

В дни проведении школьных линеек и выпускных вечеров для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах вблизи образовательных учреждений и мест массовых мероприятий сотрудниками ГИБДД будут осуществляться распорядительно-регулировочные действия. Маршруты патрулирования наружных служб полиции и Росгвардии также приблизят к этим адресам.

В местах возможного стихийного отдыха выпускников – в парках, скверах и на прилегающих к водоемам территориях будут нести дежурство дополнительные наряды полиции совместно с представителями частных охранных предприятий, добровольных народных дружин и казачества. Для оперативного реагирования на происшествия в парковой зоне и в скверах Челябинска предусмотрено использование электромобилей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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