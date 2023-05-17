В пригороде Челябинска полиция накрыла «магазинчик» с контрафактными сигаретами на 6 миллионов

У жителей Копейска в двух павильонах нашли 52 тысячи пачек сигарет без маркировки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собственниками павильонов оказались местные жители 20, 30 м 37 лет.

Копейчане наладили сбыт контрафактных сигарет не только через собственные торговые точки, но и через посредников. По данным ГУ МВД по Челябинской области, приводимым «Агентством чрезвычайных новостей», всего у предприимчивых южноуральцев изъяли более 52 тысяч пачек табачных изделий на общую сумму около 6 миллионов рублей.

В отношении бизнесменов возбуждено уголовное дело по подозрению в приобретении, хранении, перевозке и сбыте товаров без маркировки, предусмотренной законодательством, а также в незаконном предпринимательстве. Со всех троих взяли подписку о невыезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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