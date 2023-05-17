В минэкологии Челябинской области заявили о подъеме уровня воды в Шершнях

Уровень воды в питьевом источнике Челябинской агломерации поднимается.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, уровень воды в Шершневском водохранилище увеличивается и к концу мая достигнет «рабочих» отметок.

В настоящее время специалисты сообщают, что водоем наполняется и по состоянию на 17 мая, этот показатель равен уже 224,26 метров. Эксплуатационный, рабочий, уровень Шершневского водохранилища составляет 224,5 метров по Балтийской системе высот. На этот показатель планируется выйти 25 мая. Специалисты контролируют уровень воды в водохранилище два раза в сутки.

«Понижение уровня воды в Шершневском водохранилище в начале апреля связано с тем, что ложе водохранилища перед началом паводка было предварительно подготовлено для принятия паводочной воды, то есть осуществлялся сброс воды до необходимых отметок. Подготовка свободной емкости водохранилища всегда проводится с учетом прогнозных данных Челябинского ЦГМС по ожидаемому стоку весеннего половодья», – напомнили чиновники.

По информации синоптиков, в водоемах Урала уровни воды вот уже много лет ежегодно меняются и зависят в основном от количества выпавших осадков. Изменения уровня воды в озерах и реках происходят частично и за счет хозяйственной деятельности.

«В последние годы летом почти всегда мало дождей, температура выше нормы, что, конечно, сказалось на водности рек и озер», отмечают в ведомстве.

Шершневское водохранилище – искусственный водоем, созданный еще в 60-х годах прошлого века на реке Миасс для обеспечения водоснабжения Челябинска и Челябинской агломерации. Поэтому уровень воды в водохранилище регулируется искусственно в соответствии с основными положениями правил эксплуатации водохранилищ и находится на постоянном контроле, напоминают в минэкологии.

Водоем фактически является емкостью для забора воды и работает в каскаде с Аргазинским водохранилищем, а также много лет регулирует сток реки Миасс.

Челябинск, Виктор Елисеев

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