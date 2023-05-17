В России взлетели объемы производства рыбной муки

Производство рыбной муки стало лидером российской рыбопереработки по динамике роста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объем выпуска рыбной муки тонкого и грубого помола вырос в первом квартале 2023 года на 430,45% – с 15,5 до 82,22 тонны. Таким образом, оно стало самым быстрорастущим сектором рыбопереработки. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на Росстат.

Рыбную муку делают из отходов переработки рыбы, морских млекопитающих и ракообразных, а также неценного прилова. Используется она для изготовления корма для скота, рыбы и домашних животных, а также в качестве удобрения.

В целом, объем российского производства рыбной продукции в январе-марте 2023 года достиг 1,2 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с первым кварталом 2022 года на 9%.

На втором месте по динамике роста оказались печень и молоки рыбы, производство которых выросло на 270,77% с 13,17 до 48,83 тонны.

Готовых блюд из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных произведено 1 тысяча 87,37 тонны – на 91,75% больше, чем год назад.

Четвертое место по динамике заняла икра лососевых рыб, производство которой приросло на 70,55% – до 536,5 тонны.

Замыкает пятерку аквакультура – морская живая рыба, разведением которой занимаются рыбохозяйства. Показатели отрасли выросли на 58,3% с 3,4 до 5,39 тонны.

Серьезный рост – более 39% – продемонстрировала категория «мясо рыбы (включая фарш) мороженое». Ее выпуск составил почти 36 тысяч 496 т. В натуральном выражении наибольший рост показало производство мороженой рыбы – оно увеличилось 20,2% – 753,2 тысячи тонн.

«Рост объемов производства мороженой рыбной продукции обусловлен увеличением российского вылова водных биоресурсов, в частности минтая и тихоокеанской сельди. Традиционно основная доля мороженой продукции приходится именно на эти виды рыбы», – рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По его словам, скачок в секторе «мясо рыбы (включая фарш) мороженое» связан с резким ростом производства минтаевого сурими, которое всего несколько лет назад наладили российские рыбаки. По оценкам Ассоциации добычтиков минтая, общий объем производства минтаевого сурими по итогам первого квартала составил 25 тысяч тонн – в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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