Еще одного участника истории с похищением подростка в Челябинске отправили за решетку

В Челябинске еще один мужчина арестован за вымогательство денег у подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании 31-летнему жителю Красноармейского района меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в воскресенье, 14 мая, Челябинск облетела информация о том, что неизвестные мужчины похитили 15-летнего челябинца и требуют у его родителей деньги.

По данным из сообщений, мальчика могли удерживать в лесу в районе улицы Александра Шмакова. Как рассказал на опубликованном в соцсетях ролике отец подростка, общался с родственниками, в основном, сам юноша.

По версии следствия, несколько южноуральцев отвезли подростка в Северо-западный парк и требовали у него 100 тысяч рублей. Вчера, 17 мая, суд уже отправил двух из задержанных в СИЗО на два месяца.

Третий участник группы также отправлен в следственный изолятор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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