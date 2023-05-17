Регоператора уличили в срыве графика вывоза мусора из челябинских дворов

ЦКС вынесли ряд предостережений из-за несоблюдения графика вывоза отходов в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только в мае текущего года ООО ЦКС получил 5 предостережений от Госжилинспекции в связи с несоблюдением установленного графика вывоза отходов. Информация об этом размещена на портале Единого реестра проверок.

По данным реестра, в ходе контрольных мероприятий ГЖИ подтвердила нарушение сроков вывоза ТКО в пяти случаях. Речь о многоквартирных домах, расположенных на улицах Университетская набережная, Энтузиастов, Кронштадтская и Салютная. «По результатам рассмотрения установлено, что ООО «ЦКС» допустило ненадлежащее оказание услуги своевременного вывоза твердых коммунальных отходов», – констатировали в ведомстве.

Кроме того, аналогичные нарушения были зафиксированы в поселке Петропавловск Верхнеуральского района. Однако в этом случае срыв произошел из-за поломки спецавтомобиля.

Следует отметить, что о нарушениях сроков вывоза мусора жители Челябинска и других муниципалитетов сообщают регулярно. Жалобы на это публикуются в целом ряде пабликов. Однако не всегда южноуральцы обращаются за помощью в контрольные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»