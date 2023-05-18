18 мая ожидаются следующие события – Челябинск

18.05.2023, четверг
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09:00 Челябинск – Третий день ярмарки фермерских товаров (Комсомольский пр., 65, рядом с гипермаркетом «Теорема»)
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10:00 Челябинск – Конференция «Русская духовная культура: от традиции к современности» в рамках XXI Славянского научного собора (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36А, первый корпус, Концертный зал им. М.Д. Смирнова)
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11:00 Челябинск – Семинар «Привлечение персонала для компаний через социальные сети: возможности и особенности» (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56, каб. 606)
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12:00 Челябинск – Школа молодого экскурсовода: «Военная история Алого поля» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел краеведения)
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12:00 Челябинск – Торжественный прием педагогических работников и студентов профессиональных образовательных организаций, обеспечивавших питанием мобилизованных южноуральцев, находившихся на базе 90-й гвардейской танковой дивизии Чебаркуля, с участием министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова (образовательный комплекс «Смена», ул. Горького, 38)
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13:30 Челябинск – Публичные слушания: строительство жилого дома со встроенными объектами обслуживания по ул. Работниц, строительство офисного здарния ООО «Мистраль» в пос. Колхозный в Калининском районе города (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)
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17:30 Челябинск – Выставка работ Лены Борисовой, посвященная «ангельскому алфавиту» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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17:30 Челябинск – Старт проекта «ПРОФпримерка»: встреча с инженером-математиком РФЯЦ-ВНИИТФ Николаем Новаковским (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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