18 мая ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Конференция «Русская духовная культура: от традиции к современности» в рамках XXI Славянского научного собора (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36А, первый корпус, Концертный зал им. М.Д. Смирнова)