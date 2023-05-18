Жители одного из районов Челябинска на пять дней останутся без горячей воды

В Металлургическом районе на 5 дней отключат горячее водоснабжение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 22 по 26 мая МУП «ЧКТС» будет проводить испытания участков магистральных сетей на тепловые потери в Металлургическом районе областного центра.
По их результатам оценивается состояние изоляции трубопроводов в определенных эксплуатационных условиях, а также качество представляемых услуг по теплоснабжению потребителей.
В связи с этим горячее водоснабжение будет отключено в 161 жилом и административном здании, 15 детских садах, 13 образовательных и 5 лечебных учреждениях.
С полным перечнем домов можно ознакомиться здесь.
Челябинск, Виктор Елисеев
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