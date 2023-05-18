Каждый третий челябинец сталкивался с проблемой лишнего веса

Больше 30% южноуральцев озабочены проблемой лишнего веса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство жителей Челябинска не знакомы с людьми, озабоченных собственным весом. Об этом горожане признались в ходе опроса, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

Так, 63,2% респондентов заявили, что среди их близких и знакомых больше тех, кто не озабочен собственным весом. В данной группе чаще, чем в целом по массиву опрошенных, представлены мужчины, горожане в возрасте старше 60 лет, а также высокообеспеченные (по самооценке) челябинцы.

Почти каждый третий респондент (32,3%) отмечает, что среди его близких и знакомых больше тех, кто стремится похудеть. И эта группа выделяется представительством горожан, считающих себя обеспеченными.

Ответивших, что в их окружении преобладают люди, стремящиеся набрать вес, совсем немного – всего 1,5%. Немного и тех, кто затруднился ответить на этот вопрос – 3%.

«Отметим, что наши инициативные исследования демонстрировали, что большинство жителей Челябинска (87%) стараются придерживаться принципов правильного питания. Кроме того, большинство челябинцев, принявших участие в нашем опросе, выбрали ответы, подтверждающие, что они систематически занимаются физической культурой и спортом – практически каждый второй житель города (в сумме 47,3%) подтверждают свои занятия спортом либо ежедневно, либо несколько раз в неделю», – комментируют данные нового опроса исследователи.

Возможно, именно поэтому в новом исследовании доминировали ответы о преобладании в окружении большинства челябинцев тех, кто не озабочен своим весом. Впрочем, не исключено, что некоторым горожанам эта проблема просто безразлична.

Челябинск, Виктор Елисеев

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