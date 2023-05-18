Уральские металлурги представят продукцию на крупнейшем азиатском метал-форуме

ММК участвует в крупнейшем в Азии металлургическом форуме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», специалисты ММК представят на международной выставке металлургической промышленности Int'l Metal & Metallurgy Exhibition, которая начинает работу 18 мая в китайском Гуанчжоу, широкий спектр металлопродукции Магнитки.

Рынок Китайской Народной Республики и других стран азиатского региона является для ММК одним из самых перспективных направлений экспортных продаж. В 2022 году Китай с долей 18% стал вторым по величине экспортным направлением в дальнем зарубежье. Сегодня, в связи с постепенным снятием противоковидных ограничений, открываются еще более широкие перспективы сотрудничества с потребителями в регионе, куда еще в начале 2000-х годов ММК поставлял более 1 миллионов тонн металлопродукции ежегодно.

Магнитке, которая в настоящее время занимает лидирующие позиции на российском рынке металлопроката, есть что предложить китайским партнерам. Компания является поставщиком №1 в России металлопродукции для автомобильной промышленности, единственным российским производителем белой жести, ведущим в Российской Федерации поставщиком оцинкованного и окрашенного проката с уникальным покрытием высокого качества, а также другой премиальной продукции, в числе которой толстолистовой прокат для трубной промышленности и линейка высокопрочного и износостойкого проката под брендом MAGSTRONG, предназначенного для производства нагруженных металлоконструкций, крановой, горнопроходческой, сельскохозяйственной и другой техники.

Международный форум металлургической промышленности Int'l Metal & Metallurgy Exhibition проходит с 18 по 20 мая и объединяет несколько узкоспециализированных выставок, представляющих новейшую продукцию и современные технологии. Участники обсудят актуальные вопросы металлургической промышленности в рамках круглых столов, презентаций, семинаров и научно-технической конференции. Ежегодное мероприятие проводится под управлением Министерства торговли Китайской Народной Республики при поддержке Департамента внешней торговли и экономического сотрудничества провинции Гуандун, а в числе его участников заявлены 780 компаний из 30 стран.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»