«Может сгореть полгорода»: Коркино завалено сухими ветками и мусором

Общественники потребовали убрать горы мусора, образовавшиеся после весеннего благоустройства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители Коркино бьют тревогу: улицы утопают в горах сухих веток и мусоре после уборки территорий.

«Люди обратились к нам с жалобой на завалы из остатков спиленных деревьев, листьев, травы и сезонного мусора, опасаясь рисков пожаров, – рассказали общественники. – Мы незамедлительно выехали на место и убедились – сухие отходы можно найти практически в каждом дворе, на улицах частного сектора, на обочинах дорог и даже на кладбище».

Подобные скопления становятся основой для возникновения несанкционированных свалок. Более того, в самый пик пожароопасного сезона эти завалы являются очагом возгорания, ставя под угрозу жизнь и здоровье десятков людей, подчеркивают активисты. «Если вспыхнут, то может сгореть полгорода!" – беспокоятся общественники.

На территории города за все вопросы по ликвидации несанкционированных свалок, образовавшихся после уборки территорий, отвечает муниципалитет, напоминают южноуральцы.

«Мы обратились в районную администрацию с требованием ликвидировать несанкционированные свалки в муниципалитете. В случае бездействия городских властей, последует заявление в прокуратуру», – заявили общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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