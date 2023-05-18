В Челябинской области подешевели картофель, валидол и турпутевки в Эмираты

В южноуральской КСП рассказали о лидерах месячного падения цен.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, существенное количество товаров и услуг показали снижение цены в апреле 2023 года. Давайте посмотрим на итоги.

Так, среди продовольственных товаров аудиторы обнаружили 55 позиций, подешевевших в прошлом месяце. Наибольшее падение продемонстрировали цена на картофель, снизившиеся до 30,18 рубля за килограмм (-9,6%). На втором месте – крупа гречневая-ядрица (90,84 рубля за килограмм, -5,6%). Далее следуют свежие огурцы (168,02 рубля за килограмм, -4,7%), апельсины (109,96 рубля за килограмм, -3,7%) и хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (82,09 рубля за килограмм, -3,6%).

Продефляционными факторами стали хорошая урожайность прошлого года и постепенное поступление свежего урожая овощей.

Среди непродовольственных товаров подешевели сразу 130 позиций. Лидерами среди них стали йод (37,63 рубля за 10 миллилитров, -8,0%), смартфоны (10,7 тысячи рублей за штуку, -5,3%), валидол 40,86 рубля за 10 таблеток по 60 миллиграммов, -5,2%). Импортные автомобили можно было приобрести в апреле в среднем за 1,162 миллиона рублей (-4,7%, и это четвертое место). Электрочайник обошелся для челябинцев в 2,6 тысячи рублей (-4,4%).

«Цены на бытовую технику и автомобили закономерно снижаются ввиду преодоления прошлогоднего ажиотажа, повлекшего временный дефицит и, соответственно, рост цен, – комментируют в КСП региона. – Логистические цепочки постепенно настраиваются, рынок заполняют азиатские производители, а также налаживаются каналы параллельного импорта из европейских стран. Данные процессы соответственно оказывают давление на цены, и они начинают снижаются».

В категории️ «Услуги» аудиторы констатировали снижение цен на 12 позиций. И наиболее существенным оказалось падение стоимости поездки на отдых в ОАЭ (60,2 тысячи рублей за путевку, -18,9%). А вот поездка на отдых в Египет обходилась южноуральцам в 76,3 тысячи рублей, или на 11,0% дешевле. Путевки на черноморское побережье России, включая Крым, стоили 44,4 рубля за поездку (-6,3%). Полет в салоне экономического класса стоил на 4,1% меньше (7,3 тысячи рублей в расчете на 1 тысячу километров пути). Поездки в отдельные страны Средней Азии стоили 58,9 тысячи рублей (-3,0%).

Эксперты в области туризма подтверждают, что в апреле туроператоры, перевозчики и отельеры занимались оптимизацией цен, что привело к снижению стоимости путевок по некоторым направлениям до 30%. Данные меры были вынуждены, так как аномально холодная весна и чрезмерное повышение стоимости на отдых в начале года «уронили» спрос и отрасль нуждалась в оживлении. Однако, в ближайшее время приближающийся курортный сезон может начать провоцировать цены на отдых и проезд к росту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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