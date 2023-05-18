Птицеводческий холдинг на Южном Урале оштрафовали на 200 тысяч рублей за сброс стоков без разрешения

АО «Уралбройлер» привлечено к ответственности за пользование водным объектом в отсутствие разрешения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранная прокуратура с участием специалистов Уральского межрегионального управления Росприроднадзора провела проверку исполнения АО «Уралбройлер» требований водного законодательства.

«Установлено, что предприятие на территории Аргаяшского района использует водный объект (болото) для сброса сточных вод в отсутствие разрешения на право пользования и сброс загрязняющих веществ, а также превышает нормативы допустимого воздействия по загрязняющим веществам», – рассказали в надзорном ведомстве.

По результатам проверки в отношении компании были возбуждены дела о самовольном занятии водного объекта, а также нарушении требований к охране водных объектов.

По рассмотрении постановлений прокурора предприятие оштрафовали на общую сумму 200 тысяч рублей. Постановления вступили в законную силу.

Кроме того, руководителю компании внесено представление об устранении нарушений закона. В настоящее время принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений, в целях достижения нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ осуществляется строительство очистных сооружений, ответственное должностное лицо предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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