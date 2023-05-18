В Челябинске рабочие наткнулись на мину под теплотрассой

На северо-западе Челябинска во время земляных работ обнаружили опасный предмет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на опасную находку работники сетевой организации наткнулись во время раскопок на теплотрассе, проходивших рядом с одним из домов по Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе областного центра.

По информации пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области, к месту обнаружения вызвали специалистов силового ведомства. В ходе осмотра они установили, что найденный предмет – 82-миллиметровая мина со следами глубокой коррозии. Боеприпас долгое время пролежал в земле и мог представлять опасность для жизни и здоровья окружающих, отметили в Росгвардии.

Сотрудники группы разминирования ОМОН «Атом» поместили мину в специально предназначенный для этого контейнер и отвезли на полигон, где уничтожили.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»