Российские школьники вошли в число лидеров международного рейтинга по навыкам чтения PIRLS

Россия вошла в пятерку лидеров международного исследования качества чтения и понимания текста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты опубликовали результаты пятого международного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), проводившегося в 2021 году среди 400 тысяч младшеклассников в 57 странах.

Впервые исследование проводилось два года из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В итоговом рэнкинге Россия заняла четвертое место, пропустив вперед Сингапур, Ирландию и Гонконг.

Исследование PIRLS проводится с 2001 года каждые пять лет среди учащихся 9-10 лет и призвано оценить, насколько у школьников развиты навыки чтения как для интереса, так и для поиска и использования информации.

В последнем исследовании 89% российских участников показали средний и выше уровень навыков чтения (способность не только находить утверждения, прямо содержащиеся в тексте, но и интерпретировать описываемые события, эмоции персонажей и идеи). 63% школьников из России продемонстрировали высокий уровень (это значит, что они понимают метафоры и то, как текстовые аргументы и дополнительные материалы помогают автору обосновать свою позицию). 2% четвероклассников не достигли базового уровня.

Интересно, что другие крупные державы оказались позади России. Так, Великобритания заняла 6-е место, Польша – 10-е, США – 13-е, Германия – 26-е, Франция – 32-е, Бразилия – 52-е.

Впрочем, по сравнению с предыдущим исследованием РФ ухудшила свои показатели: в 2016 году российские школьники занимали первую позицию. Была Россия лидером и в 2006 году, уступив в 2011 году первое место Гонконгу. Лишь в ходе первого исследования 2001 года россияне не попали даже в первую десятку, заняв итоговое 14-е место.

Челябинск, Виктор Елисеев

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