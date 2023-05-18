Крупный пожар подступил к поселку в Челябинской области

В Челябинской области бушует крупный лесной пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, специалисты лесопожарных формирований и пожарно-спасательные подразделения в настоящий момент участвуют в ликвидации крупного природного пожара и недопущении перехода огня в сторону поселка Вязовая Усть-Катавского городского округа.

«Принимаются все необходимые меры для локализации пожара. Осложняет тушение гористый рельеф местности и порывистый ветер», – уточнили представители ведомства.

На защиту населенного пункта встали 13 единиц техники от подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области, Противопожарной службы субъекта, Специального управления ФПС из города Трехгорный. К месту возгорания также направлены два пожарных поезда от станций Бердяуш и Кропачево.

Принято решение об усилении межведомственной группировки, в том числе направлении дополнительных автоцистерн и организации защитных минерализованных полос (опашки местности).

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, по факту лесного пожара начата проверка.

«По предварительной информации 18 мая в 13:43 в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании сухой растительности в лесном массиве, – уточнили в надзорном ведомстве. – Причины пожара и общая площадь возгорания устанавливаются».

На место происшествия в поселок Вязовая выехал прокурор Усть-Катава Денис Семенов.

️В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также хозяйствующих субъектов по соблюдению особого противопожарного режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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