В Магнитогорске 21-летний лихач снес двух школьниц на «зебре»

В Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП с пострадавшими пешеходами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, авария произошла сегодня, 18 мая, около 08:05 на улице Труда в Магнитогорске.

21-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» сбил двух несовершеннолетних пешеходов: сестры 10 и 13 лет пересекали проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

️В результате ДТП девочки получили серьезные телесные повреждения. Обеих госпитализировали в местную больницу.

По данному факту в следственном отделе по расследованию ДТП УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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