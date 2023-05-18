Четыре троллейбусных маршрута в Челябинске отменят в выходные

В Челябинске троллейбусы снова меняют схему движения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 20 мая до 5 часов утра 22 мая закрывается движение троллейбусов на участке улицы Воровского от Свердловского проспекта до кольца «АМЗ».
Причина ограничений – продолжающаяся модернизация контактной сети.
Троллейбусы на это время будут направлены:
№5 – Автовокзал «Центральный» – Парк Гагарина (в оба направления);
№7 – ЧМК – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина (обратно через ул. Сони Кривой);
№12 – ул. Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина (обратно через ул. Сони Кривой);
№16 – ЖБИ – ул. Свободы – ул. Тимирязева – ул. Воровского – пл. Революции – ЖБИ.
Челябинцам предлагают воспользоваться автобусами: №14, №51, КМ или №66 по нерегулируемому тарифу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube