Четыре троллейбусных маршрута в Челябинске отменят в выходные

В Челябинске троллейбусы снова меняют схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 20 мая до 5 часов утра 22 мая закрывается движение троллейбусов на участке улицы Воровского от Свердловского проспекта до кольца «АМЗ».

Причина ограничений – продолжающаяся модернизация контактной сети.

Троллейбусы на это время будут направлены:

№5 – Автовокзал «Центральный» – Парк Гагарина (в оба направления);

№7 – ЧМК – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина (обратно через ул. Сони Кривой);

№12 – ул. Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина (обратно через ул. Сони Кривой);

№16 – ЖБИ – ул. Свободы – ул. Тимирязева – ул. Воровского – пл. Революции – ЖБИ.

Челябинцам предлагают воспользоваться автобусами: №14, №51, КМ или №66 по нерегулируемому тарифу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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