19 мая ожидаются следующие события – Челябинск

19.05.2023, пятница

09:00 Челябинск – Ярмарка фермерских товаров (Комсомольский пр., 65, рядом с гипермаркетом «Теорема»)

10:00 Челябинск – Открытие выставочного проекта «Арктика и Антарктика» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

10:00 Челябинск – Форум «Знание.Учитель» (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, пр. Ленина, 69, актовый зал)

13:00 Челябинск – Открытие музея мототехники «Мотоэпоха» (ул. Линейная, 86, к2)

16:00 Челябинск – Студенты IT-специальностей побывают в компании «Napoleon IT» в рамках профориентационного проекта «Цифровой гид» (ул. Коммуны, 87, третий этаж)

17:00 Челябинск – Мастер-класс по вдохновению, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, отдел электронных ресурсов)

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