Уральские металлурги расширяют выпуск премиальной продукции для трубной отрасли

ММК продолжает осваивать премиальные виды продукции для трубников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогоркий металлургический комбинат», компания является крупнейшим поставщиком подката для производства труб в России: на эту отрасль приходится более половины объема отгрузки горячекатаного проката предприятия на внутренний рынок. Кроме того, Магнитка и сама производит круглые, оцинкованные и профильные трубы. Об этом руководитель группы по работе с предприятиями трубной промышленности ПАО «ММК» Александр Кадошников рассказал на 13-й Общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» в Волгограде.

По словам Александра Кадошникова, продуктовая стратегия ММК направлена на развитие и увеличение продаж премиальной продукции, в том числе, на потребности трубной отрасли, как наиболее емкого сектора, определяющего основные векторы освоения инновационных видов продукции.

В 2022 году специалисты комбината освоили выпуск нескольких новых видов стали, в том числе в коррозионностойком исполнении, высокой прочности, с безниобиевой композицией химического состава, а также предназначенные для северных широт и для магистральных газопроводов, пересекающих зоны активных тектонических разломов.

Среди объектов, на которых применяются эти стали – международный аэропорт Петропавловск-Камчатский и нефтеналивной терминал в порту «Бухта Север» в Енисейском заливе.

Другим направлением работы ММК является развитие онлайн-продаж через корпоративный маркетплейс, который в 2022 году увеличил объем реализации металлопродукции на 85% по отношению к показателям предыдущего года.

Также в рамках клиентоориентированного подхода компания работает над повышением доли продаж «Just In Time» и совершенствует систему логистики. В этом контексте, в частности, в прошлом году был открыт производственно-логистический центр в ОЭЗ «Тольятти», позволяющий обеспечить доставку продукции до потребителя автотранспортом в течение 1-2 суток.

13-й Общероссийская конференция «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» проходит 18-19 мая. Ее участниками стали более 140 руководителей и специалистов компаний – производителей трубной продукции, металлургических компаний – поставщиков сырья, металлоторговых компаний – дистрибьюторов стальных труб, поставщиков оборудования, потребителей трубной продукции, а также представители органов власти и общественных объединений, аналитики и эксперты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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