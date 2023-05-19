С водителя электросамоката, из-за которого погибла пожилая челябинка, взыскали 2 миллиона рублей

Суд взыскал 2 миллиона рублей морального ущерба с водителя электросамоката, по чьей вине погибла челябинка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее Ленинский районный суд Челябинска признал 20-летнего южноуральца виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, при говорив к 1 году ограничения свободы.

️В мае 2021 года челябинец на тротуаре по улице Гагарина, управляя электросамокатом, сбил пенсионерку. С тяжелой травмой головы и переломом ребра женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась.

Родственники пожилой горожанки обратились в суд с требованием компенсации причиненного морального вреда, причиненного преступлением.

В итоге суд взыскал в пользу сына, дочери и 4 несовершеннолетних внуков челябинки в общей сложности сумму 2 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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