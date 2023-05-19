В июне в Челябинске горячую воду отключат 14 локальных котельных

В июне без горячего водоснабжения останутся челябинцы, подключенные к частным котельным.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в июне текущего года 14 котельных проведут опрессовку по собственному графику.
«Подготовлен график проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. Напомним, гидравлические испытания на локальных котельных проходят по собственному графику, не совпадающему с централизованными этапами, но также в течение 14 дней», – рассказали представители городских властей.
С перечнем домов можно ознакомиться по ссылке.
Челябинск, Виктор Елисеев
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