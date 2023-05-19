На Южном Урале впервые вынесли приговор за деятельность против безопасности государства

Жителя Миасса признали виновным в призывах к действиям против безопасности государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Миасский городской суд признал местного жителя виновным в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

В суде установлено, что мужчина в одной из социальных сетей призывал саботировать частичную мобилизацию, а военнослужащих агитировал выводить из строя военную технику и оружие.

По информации УФСБ по Челябинской области, южноуральца приговорили к 2 годам колонии общего режима. В ведомстве отметили, что приговор по этой статье УК РФ (она появилась в кодексе летом прошлого года) на Южном Урале выносится впервые.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»