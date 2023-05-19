В суд направили дело челябинского депутата-строителя

Депутат Челябинской городской думы предстанет перед судом по обвинению в преднамеренном банкротстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца ООО строительное управление «АльфаСтрой», депутата Челябинской городской думы Олега Иванова. Он обвиняется в преднамеренном банкротстве.

По версии следствия, в 2013 году между компанией Иванова и ООО «Гринфлайт» был заключен договор о строительстве жилых многоквартирных домов. Однако в полном объеме обязательства перед застройщиком «АльфаСтрой» выполнить не смог, из-за чего между организациями возник хозяйственный спор.

Тогда-то, по мнению следователей, предприниматель и решил провернуть ряд операций, чтобы не нести ответственность перед контрагентом. С ноября 2015 по июль 2018 года бизнесмен организовал ряд финансовых операций и сделок с участием подконтрольных ему фирм. Закончилось все банкротством «АльфаСтроя» по решению арбитражного суда Республики Калмыкия.

"️Действия обвиняемого, направленные на преднамеренное банкротство, привели к причинению ущерба кредитору ООО «Гринфлайт» в размере свыше 145 миллионов рублей», – уверены в прокуратуре.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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