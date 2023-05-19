Ночью ищите другую дорогу: в Челябинске закроют движение через мост

На северо-западе Челябинска вводится ограничение движения по одному из мостов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, продолжается ремонт путепровода по улице Мастеровой от участка в районе дома №8 по Мастеровой до улицы Куйбышева.

«В период с 19 по 23 мая путепровод будет полностью перекрыт для движения транспорта в ночное время, с 22:00 до 06:00, для укладки асфальтобетонного покрытия. В дневное время движение по путепроводу будет открыто», – уточнили представители городских властей.

Автовладельцев просят обращать внимание на установленные временные знаки, учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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