Челябинцев оттеснили от решения судьбы проекта офисной семиэтажки в «частном» секторе

Судьбу строительства офис-центра в челябинском малоэтажном поселке будут решать чиновники и депутаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на многочисленные вопросы, оставшиеся без ответа, публичные слушания по проекту строительства семиэтажного офисного центра сети «К&Б» в челябинском Колхозном поселке признаны состоявшимися.

Мероприятие прошло в четверг, 18 мая, вызвав немалый ажиотаж среди челябинцев. Не последнюю роль в привлечении внимания сыграли заявления мэрии о том, что в ходе встречи горожан и представителей застройщика удалось найти компромисс, а также последовавшее за этим опровержение наиболее активными противниками стройки самого факта участия жителей поселка в этой встрече.

Напомним, проект строительства был инициирован компанией «Мистраль» (принадлежит бизнесмену Сергею Студенникову, основателю сети «Красное & Белое»). Здание площадью от 9,3 тысячи до 19,9 тысячи квадратных метров высотой в семь этажей планируется построить в границах улиц Чайковского, Развития, Джамбула и Коммунальной. Также проект предполагает оборудование рядом с семиэтажкой парковки на 156 машиномест. По уверениям застройщика, новая постройка появится на участке, принадлежащем компании.

Подобная перспектива не вызвала восторга среди жителей поселка Колхозный. По словам челябинцев, даже если само здание и уложится в оговоренные границы, «пятно застройки» все равно за них выйдет. Горожане уверены, что строительный забор может едва ли не полностью перегородить улицу Джамбула. Между тем, именно по ней дети жителей поселка направляются в школу.

Еще одна проблема – коммунальные ресурсы. Новое здание явно увеличит нагрузку на сети. А в поселке и до этого были проблемы с электроснабжением.

Наконец, раскинувшаяся рядом с огородами и частными домами стоянка на 156 машиномест не вызывает восторга у обитателей поселка.

Проект уже пытались обсудить на публичных слушаниях в начале апреля. Но тогда проектировщики не успели полностью представить необходимый пакет документов, и инициативу застройщика решили отклонить.

В четверг предприняли вторую попытку. Значительная часть участников публичных слушаний из числа жителей Колхозного продолжали настаивать на отклонении проекта. Вопросов у них было более чем достаточно. Так, по словам организаторов обсуждений, число мест на парковке решено было уменьшить, перенеся основную их часть на участки, не граничащие с частной застройкой, которые выкупила компания-застройщик. Но горожане так и не добились, о каком количестве автомобилей идет речь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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