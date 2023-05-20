На Южном Урале начинается жара

На Южном Урале ожидается летняя жара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже днем 21 мая столбики термометров в Челябинской области поднимутся до +26 градусов Цельсия, а на следующей неделе могут добраться и до 30-градусных отметок.

При этом по ночам еще может быть прохладно. Например, грядущей ночью не исключены заморозки на почве и воздухе до -3. Но постепенно будут теплеть и ночи.

Такая погода продержится до конца мая. Дождей не ожидается.

Челябинск, Лиана Макоба

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