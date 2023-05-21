В Челябинской области ухудшилось социально-экономическое положение

Челябинская область теряет позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов. Показатели 2022 проанализировали эксперты РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южный Урал оказался в числе 37 субъектов федерации, по итогам 2022 года снизивших свой уровень.

Если по итогам 2021 года регион набрал 62,149 балла и занял 13 место, то сейчас он с 68,5 балла оказался на 14 месте.

Для сравнения ЯНАО и Свердловская область сохранили прошлогодние позиции (6 и 7 места соответственно), ХМАО поднялся с 5 место на 4, Тюменская область – с 14 на 11. И даже Курганская область стала «выше» на 2 ступеньки.

Так что, Челябинская область оказалась единственным регионом УрФО, где социально-экономическое положение ухудшилось.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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