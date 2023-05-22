Молодой южноуралец погиб, нырнув с моста

В Челябинской области мужчина утонул во время пляжного отдыха.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, трагедия произошла днем воскресенья, 21 мая, на реке Курасан в поселке Петровский Верхнеуральского района.

«Группа местных жителей отдыхала у реки, скрашивая выходные привычным для местной молодежи способом – прыжками в речку с 10-метровой высоты железобетонного моста. Ныряли до тех пор, пока один из мужчин после прыжка не пропал под водой», – рассказали представители ПСС.

Спасатели Магнитогорского отряда вели поиск пропавшего в трех направлениях – с берега, с моста и непосредственно на акватории, в указанном очевидцами квадрате. Во время траления «кошками» тело молодого человека было обнаружено в 5 метрах от берега, поднято на поверхность, транспортировано на берег и передано сотрудникам полиции и родственникам.

Погибшему в этом году должно было исполниться 20 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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