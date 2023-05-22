Безработицу в Челябинской области сокращают за счет строителей и самозанятых

Безработица в Челябинской области обновила исторический минимум – об этом заявили в Контрольно-счетной палате региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным на 17 мая количество зарегистрированных безработных составило 11,9 тысяч человек, что на 700 меньше, чем по итогам апреля.

Уровень безработицы составил 0,67% против 0,97% в 2022 году и 1,97% в 2021-м.

Зафиксировано 36,8 тысяч вакансий, это чуть меньше, чем в начале мая, но на 18% больше, чем год назад.

Коэффициент напряженности составил 0,36.

По данным КСП существенное влияние на уровень безработицы оказали рост промышленного производства и выполнение существенно возросшего объема гособоронзаказа, а также увеличение темпов строительства на фоне сократившегося миграционного потока.

Еще один значимый фактор – рост числа самозанятых: за год эта категория увеличилась более чем в 2 раза – до 143 тысяч человек.

При этом специалисты отмечают, что развитие самозанятости выгодно для бизнеса, который экономит на социальных выплатах, и рискованно для работников.

Напомним, самозанятые не имеют постоянного полноценного трудового контракта и, как следствие, стабильного дохода и многих социальных гарантий, включая пенсионные отчисления (это приходится делать самостоятельно) и оплачиваемые больничные.

Кроме того, самозанятых нельзя признать безработными, а также на них не распространяется разовая финансовая помощь от государства.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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