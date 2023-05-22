«Светофор» вернется в краны челябинцев

Власти Челябинска предупредили о возможном ухудшении качества водопроводной воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вода не слишком приятного цвета может появиться в кранах челябинцев в промежутке 23-26 мая. Об этом сообщил заместитель главы областного центра по городскому хозяйству Александр Астахов.

В это время на территории Челябинска снова планируется проводить технологические переключениями между водоводами в ходе строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях. Это может привести к изменениям качества питьевой воды по органолептическим показателям (цвет, мутность), из-за увеличенной скорости потока воды в трубопроводах.

Как правило, в течение 1-2 суток после переключения качество воды стабилизируется, заверили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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