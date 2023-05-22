В Челябинске начался пляжный сезон

В Челябинске будут официально работать 19 пляжей, в том числе 9 муниципальных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наступившая неделя обещает быть жаркой – днем воздух может прогреваться до +30 градусов. В такую погоду горожане массово отправляются к водоемам.

В Челябинске для отдыха оборудованы берега двух озер и Шершневского водохранилища. Однако купаться челябинцам пока не рекомендуют, так как температура воды не превышает +17 градусов, а отдельные водоемы прогрелись только до +14. Напомним, медики рекомендуют купаться при температуре воды не менее +18 градусов Цельсия.

Тем не менее, уже сейчас на всех официальных пляжах должны работать спасатели. Неофициальные, но популярные места купания будут патрулироваться.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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