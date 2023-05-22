В Челябинской области находящийся под арестом глава района вернулся к исполнению своих обязанностей

Обвиняемый в мошенничестве и находящийся под арестом глава Катав-Ивановского района вернулся к работе. Эту информацию подтвердили в районной администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главу Катав-Ивановского района Николая Шимановича задержали в начале апреля текущего года по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2019 – 2021 годах он, работая адвокатом, присвоил принадлежащие коммерческой организации, интересы которой он представлял, ценные бумаги стоимостью более 4 миллионов рублей.

В качестве меры пресечения суд избрал чиновнику содержание под домашним арестом до 4 июня. Однако Шиманович не сложил обязанности руководителя муниципалитета, продолжив управлять им дистанционно.

Впрочем, понравилось это далеко не всем. В мае некоторые депутаты районного собрания заявили о намерении обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность подобного способа управления районом и оценить обоснованность финансового вознаграждения за такую работу.

После этого Николай Шиманович ушел в отпуск, и с 15 мая по 2 июня исполнять обязанности главы должна была его первый заместитель Галина Мигранова (одна из соратниц еще во времена, когда тот был мэром Трехгорного). Однако теперь чиновница заболела, и Шиманович был вынужден прервать отпуск. Руководит районом он по-прежнему из-под ареста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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