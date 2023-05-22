В Челябинске стартуют масштабные отключения горячего водоснабжения

В Челябинске начинаются массовые отключения горячей воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 мая стартует первый этап подготовки тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Плановые работы по опрессовке на этом этапе затронут все районы областного центра продлятся до 6 июня. Без горячей воды останутся 1176 домов и 164 учреждения. С полным списком адресов домов, попадающих под отключения, можно ознакомиться здесь.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

«Дополнительно к этому с 22 по 26 мая будет отключена горячая вода в 144 домах Металлургического района и 56 соцучреждениях», – рассказал Александр Астахов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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