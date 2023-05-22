На одной из челябинских улиц погибли треть высаженных деревьев

В Челябинске на одной из улиц засохли несколько десятков деревьев, посаженных в прошлом году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередная «аллея погибших деревьев» появилась в Калининском районе областного центра. Об этом в своем телеграм-канале сообщают активисты общественного объединения «Эко-Standart».

Активисты оценили результаты озеленения на улице Академика Макеева, где в прошлом году подрядчики городского комитета дорожного хозяйства высадили деревья в бетон.

«Как мы и говорили в прошлом году, большая часть на этом участке погибла. Тогда ширина кома саженцев составила от 20 до 50 сантиметров, что недопустимо для таких деревьев. При этом ямы бурились буквально отбойным молотком и деревья просто вколачивали в бетон, присыпая сверху землей. Это при условии, что слой плодородной земли составляет всего 20 сантиметров. Работы проводила подрядная организация по заказу комитета дорожного хозяйства, и специалисты администрации «контролировали» данную высадку. Все работы проводились на федеральные деньги, в рамках федерального проекта «Стимул», – рассказал представитель объединения.

По оценкам общественников, всего из высаженных 172 деревьев уже погибшими оказались 62 дерева. Помимо них, многие находятся в угнетенном состоянии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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