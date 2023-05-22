Под Златоустом вагон сошел с рельсов

В Челябинской области устанавливают обстоятельства схода с рельсов вагона грузового поезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел сегодня, 22 мая, на 1975 километре перегона Хребет-Сыростан Южно-Уральской железной дороги.

«При движении грузового поезда произошел сход одного порожнего вагона без опрокидывания, – уточнили в ведомстве. – Задержек движения поездов и пострадавших нет».

Причины происшествия устанавливаются. На место происшествия выехал исполняющий обязанности Златоустовского транспортного прокурора.

Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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