Пожары и НМУ до середины недели: Южный Урал продолжает задыхаться

В Челябинске продолжают фиксировать превышение ПДК вредных веществ в атмосфере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в некоторых районах Челябинска и ряде городов региона может наблюдаться дымка от пожаров в соседних регионах и ощущаться запах гари

По данным Челябинского гидрометцентра, сейчас в столице Южного Урала действует режим неблагоприятных метеорологических условиях первой степени, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. По прогнозам, он продлится до 19 часов 25 мая, охватив территории Челябинска, Сатки, Коркино, Златоуста, Карабаша, Аши и Магнитогорска.

За прошедшие сутки, по информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, в Челябинске были зафиксированы превышения по диоксиду серы и взвешенным частицам, а также сероводороду. Все данные о превышениях, выявленных сегодня, переданы в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования.

Учитывая сегодня жаркую и безветренную погоду министерство экологии региона рекомендует предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского и Тракторозаводского районов снизить дополнительно выбросы в атмосферный воздух, администрации города Челябинска усилить полив улиц.

Южноуральцам в случае ощущения неприятного запаха советуют не открывать окна и не проветривать помещения утром, употреблять больше воды, проводить влажную уборку помещений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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