С карты Челябинской области вычеркнут еще один поселок

Южноуральский парламент рассмотрит предложение о ликвидации поселка в Чебаркульском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутатам Законодательного собрания Челябинской области предлагается юридически ликвидировать поселок Сунукуль, расположенный на территории Чебаркульского района.

Соответствующий документ будет рассмотрен на заседании областного парламента 25 мая. Населенный пункт в настоящее время формально входит в состав Непряхинского сельского поселения.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на его территории проживало четыре человека. Однако, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время в поселке отсутствуют необходимая для проживания инфраструктура и перспективы ее развития. В населенном пункте нет зарегистрированных объектов недвижимости, в том числе социально-культурного и бытового назначения. Какое-либо строительство здесь в ближайшее время также не планируется. Последние жители снялись с регистрации в ноябре прошлого года.

Напомним, в январе этого года власти региона уже принимали решение о ликвидации двух населенных пунктов – поселков Речная железнодорожная станция и Брусничный, располагавшихся на территории Бакальского городского поселения Саткинского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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