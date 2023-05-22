На северо-западе Челябинска на весь день отключат три светофора на одной из главных улиц

На одной из главных транспортных артерий северо-запада Челябинска отключат сразу три светофорных объекта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 23 мая, планируется отключение светофоров на одной из ведущих магистралей, по которой проходит граница Курчатовского и Калининского районов областного центра – проспекте Победы.
С 8:00 до 20:00 светофорные объекты будут отключены на пересечениях проспекта Победы с улицами Чайковского, Косарева и Тепличной.
Челябинск, Виктор Елисеев
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