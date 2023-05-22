На улицу не выходить, окна не открывать: в воздухе Челябинска превышено ПДК опасных веществ

В Челябинске зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций опасных загрязняющих веществ.

Как сообщили РИА «Новый День» в минэкологии региона,

наблюдаются превышения по диоксиду серы и взвешенным частицам, а также сероводороду.

«Все данные о превышениях выявленных сегодня переданы в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования», – отметили в ведомстве, добавив, что ситуация усугубляется неблагоприятными метеоусловиями и пожарами в соседних регионах.

Предприятиям рекомендовано сократить объемы выбросов, мэрии – усилить полив улиц, а челябинцам – не выходить на улицу и не открывать окна.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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