23 мая ожидаются следующие события – Челябинск

23.05.2023, вторник
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Дню предпринимателя (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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15:00 Челябинск – Открытие фотовыставки Евгения Шайдурова «Храмовая Россия» в рамках XXI Славянского научного собора (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фойе)
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15:00 Челябинск – Финальный в этом сезоне показ фильмов с тифлокомментариями: 3 новых короткометражных фильма уральских режиссеров, специально адаптированных для незрячих и слабовидящих в рамках проекта «Незримое кино» (кинотеатр «Знамя», ул Кирова, 112)
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18:00 Челябинск – Заседание ораторского клуба в Публичной библиотеке под управлением актера и тренера-речевика Алексея Урбановича (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)
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