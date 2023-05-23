23 мая ожидаются следующие события – Челябинск

15:00 Челябинск – Финальный в этом сезоне показ фильмов с тифлокомментариями: 3 новых короткометражных фильма уральских режиссеров, специально адаптированных для незрячих и слабовидящих в рамках проекта «Незримое кино» (кинотеатр «Знамя», ул Кирова, 112)