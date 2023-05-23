В центре Челябинска на месяц закроют движение автотранспорта

Из-за строительных работ в Центральном районе Челябинска закроют движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводят со вторника, 23 мая, и продлятся без малого месяц.

«В связи со строительством сетей водоснабжения с 23 мая по 21 июня будет закрыто движение транспорта по улице Клары Цеткин от дома №11 до пересечения с улицей Труда», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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