В Челябинской области лось забрел в детский сад

Дикое животное бродит по территории детского сада в Златоусте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в дошкольном образовательном учреждении №50 в Златоусте. Видео прогуливающегося по территории детского сада лося очевидцы опубликовали в социальных сетях.

«Такого в Златоусте давно не было. Двухметровый лось пришел в детский сад 50. Местные жители думают, как его выгнать назад, в лес», – пишут южноуральцы в паблике «Златоуст без коррупции».

Впрочем, горожане отмечают, что подобные случаи происходили и ранее. Ведь лес от Златоуста не так уж далеко.

В настоящее время на место выехали сотрудники МЧС и полиции, которые пытаются вытеснить животное с территории дошкольного учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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