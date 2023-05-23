На Южном Урале существенно замедлилась инфляция

Инфляция в Челябинской области продолжает терять скорость.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Банка России по Челябинской области, в апреле годовая инфляция в регионе составила 2,2% после 3,6% в марте.

Замедление инфляции наблюдается как в УрФО, так и в среднем по стране. В первую очередь такая динамика объясняется эффектом высокой базы прошлого года, когда произошел скачок цен на многие товары и услуги, отмечают представители регулятора.

Еще одной причиной стало расширение предложения ряда продовольственных товаров. Например, в стране увеличились объемы производства сырого молока, что привело к более медленному годовому росту цен на питьевое молоко, творог, кисломолочную продукцию, а сметана стала дешевле, чем год назад. Кроме того, в стране стали больше производить кондитерских изделий, в результате шоколадные конфеты подешевели относительно апреля 2022-го года.

В непродовольственном секторе более медленными годовыми темпами росли цены на новые иномарки, парфюмерию и косметику, подешевели моющие и чистящие средства. Это произошло из-за налаживания поставок по каналам параллельного импорта и расширения производства отечественной продукции. Свою роль сыграл и тот факт, что в апреле этого года спрос южноуральцев на эти товары стал более сдержанным в отличие от ситуации в прошлом году.

В сфере услуг наибольший вклад в замедление внесла динамика цен на авиаперевозки, которые стали дешевле, чем год назад. Этому способствовало расширение предложения полетных программ в регионе. Так, одна из авиакомпаний увеличила до пяти раз в неделю частоту рейсов в Минеральные Воды.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в этом году и вернется к 4% в следующем году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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